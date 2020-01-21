الجبير يوجه رسالة لقطر من داخل البرلمان الأوروبي ويدافع عن القضاء السعودي

وكالات

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، "نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا"، مضيفًا: "معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، والسعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة"

وأضاف الجبير، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي "توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".

وأشار إلى أن دور أوروبا المهم في المنطقة اقتصاديًا وعسكريًا.

وأضاف "نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه"، مشيًرا إلى أن السعودية تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

وتابع أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم، مضيفًا: "نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".

وأوضح أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران.

قال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدًا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.

وأضاف أن علاقة المملكة بتركيا قائمة وسط تحفظات على تدخلات أنقرة في المنطقة.