كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض لشركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" مصر التابعة (لمجموعة إي إف جي القابضة) بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه (ما يعادل 12.7 مليون دولار).

يهدف القرض دعم الشركة في الاستثمارات الخضراء في مصر من خلال التقنيات الخضراء المؤهلة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ للأفراد بحسب بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على موقعه الإلكتروني اليوم.