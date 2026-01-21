إعلان

"فاليو" للتمويل الاستهلاكي تقترض 600 مليون جنيه من الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب : منال المصري

10:11 م 21/01/2026

فاليو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض لشركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" مصر التابعة (لمجموعة إي إف جي القابضة) بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه (ما يعادل 12.7 مليون دولار).

يهدف القرض دعم الشركة في الاستثمارات الخضراء في مصر من خلال التقنيات الخضراء المؤهلة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ للأفراد بحسب بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على موقعه الإلكتروني اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فاليو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة يو للتمويل الاستهلاكي الاستثمارات الخضراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد
أخبار مصر

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام