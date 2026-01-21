الشعب الجمهوري يصدر بيانا بشأن انضمام مصر إلى مجلس سلام قطاع غزة

أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانا قال فيه إن انضمام مصر إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة يأتي امتدادًا لدورها التاريخي الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويعكس هذا التحرك التزام الدولة المصرية بمساندة المدنيين، وترسيخ مسار سياسي عادل يعالج جذور الصراع ويحقق الاستقرار الإقليمي وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد البيان على أن هذه الخطوة تعد تعزيزًا لقدرة مصر على الإسهام الفاعل في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، كما تعزز دور القاهرة المحوري في تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، وتهيئة الأوضاع للانتقال إلى مرحلة تعالج الأبعاد السياسية والإنسانية والأمنية في غزة.

وأشار الحزب إلى أن المشاركة المصرية في مجلس السلام لغزة تستند إلى خبرة دبلوماسية عريقة في إدارة النزاعات، وتدعم هذه المشاركة مسار إعادة الإعمار المبكر، وتمكين الإدارة الفلسطينية من القيام بمهامها، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية، ويمنع فرض حلول قسرية أو واقع يتعارض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الحزب على أن انضمام مصر لهذا المجلس يعكس موقفًا وطنيًا متزنًا يجمع بين المسؤولية السياسية والالتزام الأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد ثقته في قدرة الدولة المصرية على توظيف هذا الدور لتعزيز السلام العادل، وحماية الأمن القومي المصري، ودعم استقرار المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ توازنها الاستراتيجي.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم