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الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من احتجاز سفير بريطاني في طهران

01:34 م الأحد 12 يناير 2020
الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من احتجاز سفير بريطاني في طهران

جوزيب بوريل

بروكسل- (د ب أ):

أعرب منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن "قلقه الشديد" إزاء الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في طهران.

ودعا بوريل، الأحد، إلى الامتثال التام لاتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وكتب المفوض الأوروبي عبر تويتر: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التصعيد ولتوفير مساحة للدبلوماسية".

كانت الخارجية الإيرانية أعلنت صباح الأحد أنها تنتظر تقريرا من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني لدى البلاد خلال مشاركته في احتجاجات شهدتها طهران الليلة الماضية.

وأكد السفير البريطاني روب ماكير، أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران، وشدد على أن توقيف الدبلوماسيين عمل غير قانوني، وغرد على حسابه عبر تويتر: "استطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات! توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا، وبعضهم بريطانيون... وغادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".

وأوضح:"تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين بالطبع عمل غير قانوني، في جميع الدول".

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أبلغ الأمن السفير خلال احتجازه بالاحتجاج على حضوره في التجمع.

وكانت الخارجية البريطانية أكدت أن احتجاز سفيرها لدى إيران يتعارض مع القوانين الدولية.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي احتجاز سفير بريطاني الخارجية الإيرانية

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