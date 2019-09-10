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    بومبيو: ترامب ربما يلتقي روحاني دون شروط مسبقة

    07:54 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    بومبيو: ترامب ربما يلتقي روحاني دون شروط مسبقة

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

    وذكر بومبيو خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الاجتماع المحتمل سيكون دون شروط مسبقة.

    كان الرئيس الأمريكي أقال مستشار الأمن القومي جون بولتون هو من أبرز المؤيدين للضغوط على إيران، وسبق وطالب بضرب إيران من أجل مواجهتها، وذلك في مقال صحفي.

    مايك بومبيو دونالد ترامب حسن روحاني البيت الأبيض

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