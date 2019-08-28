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    القبض على زعيم المعارضة فى زامبيا لاتهامه بإهانة الرئيس

    09:19 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    القبض على زعيم المعارضة فى زامبيا لاتهامه بإهانة الرئيس

    شرطة زامبيا

    لوساكا - (د ب ا)

    اعتقلت الشرطة في زامبيا زعيم المعارضة، تشيشيمبا كامبويلى، على خلفية الإساءة لرئيس البلاد، بحسب ما أكد أحد فريق الدفاع عنه اليوم الأربعاء.

    وثارت مزاعم حول قيام كامبويلى، زعيم الحزب الوطنى الديمقراطي، بتوجيه ملاحظات مهينة ضد الرئيس إدجار لونجو فى مقطع فيديو سرعان من انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وبحسب مقطع الفيديو، يشير كامبويلي إلى"كلاب من تشاواما"، وتم تفسير هذا التعليق على أنه يشير إلى لونجو، الذى عاش فى تشاواما، وعمل عضوا فى البرلمان ممثلا لها.

    وأكد كريستوفر مونديا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن كامبويلي إلقاء القبض على موكله.

    شرطة زامبيا تشيشيمبا كامبويلى

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