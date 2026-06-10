مصدر يكشف التفاصيل المالية لتفعيل برشلونة بند شراء حمزة عبدالكريم

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استقر مسؤولي نادي برشلونة على تفعيل بند شراء المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم بشكل رسمي، حسبما أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بيان جاء فيه، طلب نادي برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبدالكريم، لينتقل اللاعب بشكل رسمي للنادي الكتالوني بدلا من الإعارة.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي أن نادي برشلونة فعل بند شراء حمزة عبدالكريم مقابل 1.5 مليون دولار.

وأوضح أن النادي الأهلي سيحصل علي قرابة الـ 3 مليون دولار نظير مشاركات اللاعب وعدة بنود أخري، بجانب نسبة 15 % من إعادة بيعه مستقبلًا.

جدير بالذكر أن حمزة عبدالكريم يتواجد حاليًا رفقة صفوف المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم 2026، بعد اختياره في القائمة النهائية للمونديال بقيادة حسام حسن.

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رسميًا.. الأهلي يعلن تفعيل برشلونة بند شراء حمزة عبدالكريم



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