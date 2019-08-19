بالفيديو- البشير يصل إلى مقر محاكمته بالخرطوم

القاهرة- (مصراوي):

وصل الرئيس السوداني المعزول، عُمر البشير، الاثنين، إلى مقر محاكمته بمعهد التدريب القضائي في ضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويُنتظر أن تُستأنف، علنًا وعلى الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول، وفقًا لممثل هيئة الدفاع عن البشير.

وتأجّلت محاكمة البشير (75 عامًا) من السبت إلى الاثنين تزامنًا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية.

ومن المُقرر أن تنظر المحاكمة في الدعوى الجنائية بحقه وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد؛ حيث عُثِر في منزل البشير قبل 4 أشهر على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. وعُقدت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تغيّبه لدواعٍ أمنية.

وعزل الجيش السوداني البشير بعد 3 عقود على رأس السلطة، في 11 إبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت أشهر. وبعد أيام، تم ترحيله إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، حيث يقبع البشير داخل غرفة مزوّدة بسريرين ومُكيف هواء ودورة مياه داخلية.