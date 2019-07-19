الطوارئ الروسية: إلغاء رحلة طيران إلى أرمينيا بسبب انبعاث دخان في قمرة القيادة

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إلغاء رحلة طيران كانت مقررة أن تنطلق من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى عاصمة أرمينيا (يريفان)، وذلك على خلفية انبعاث دخان في قمرة قيادة الطائرة بوينج 747 التابعة لشركة طيران "نورث ويند".

وقال متحدث بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "خلال استعداد الطائرة للإقلاع صدر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة.. على خلفية ذلك، تم إلغاء الرحلة وتم إجلاء الركاب عبر سلالم الطوارئ".. مشيرا إلى إصابة ثلاثة ركاب من بين 187 راكبا كانوا على متن الطائرة، خلال الإخلاء الاضطراري.

في سياق متصل، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا)، اليوم عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بملابسات الحادثة المتعلقة بطائرة شركة "نورث ويند" في مطار شيريميتيفو بموسكو.

وقال المكتب الصحفي للوكالة الفيدرالية الروسية: "للبحث في ملابسات الحادثة المتعلقة بطائرة شركة نورث ويند في مطار شيريميتيفو بموسكو، شكلت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي لجنة تحقيق خاصة".