مسؤول أمريكي: إيران لم تتجاوب مع حلول أمريكا الدبلوماسية

الكويت - (د ب أ)

دعا المبعوث الأمريكي الخاص حول إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إيران إلى أن تلتحق بالركب الدولي وتتخلى عن جنوحها الثوري.

وأشار إلى أن إيران لم تتجاوب مع الحلول الدبلوماسية التي قدمتها الولايات المتحدة، مبينا أنه لمس دعما كبيرا لسياسة الرئيس دونالد ترامب وتعامله مع الملف الإيراني خلال جولته في المنطقة.

وأضاف هوك في مؤتمر صحفي عقد في الكويت أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد له دور حيوي وأساسي في أمن واستقرار المنطقة، وقال "نتشارك مع الكويت رغبتنا والتزامنا بحماية الطرق الملاحية".

وقال "دور الكويت في المنطقة يعطي شيئا من الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا بسبب التصعيد بين الولايات المتحدة وايران على خلفية تشديد الأولي العقوبات على الأخيرة، وخاصة الصادرات النفطية الإيرانية.

وأدى قيام ايران باسقاط طائرة مسيرة امريكية داخل مجالها الجوي بحسب طهران إلى تاجيج التوترات بين البلدين ، ولكن الولايات المتحدة تقول انه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.