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بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون بين روسيا ودولة الاحتلال في الشأن السوري

06:37 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون بين روسيا ودولة الاحتلال في الشأن السوري

فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو

القاهرة – مصراوي:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قضايا التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص الشأن السوري.

وكشف بيان صادر عن الرئاسة الروسية، أنه جرى مناقشة عدد من القضايا الموجودة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في يناير 2020.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى التعاون الروسي الإسرائيلي فيما يخص الشأن السوري".

فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو روسيا سوريا

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