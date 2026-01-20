تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية "داعش الطالبية" لـ19 أبريل



كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية داعش الطالبية"، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، لمرافعة النيابة العامة.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث، القياديين بتنظيم داعش، كما أسس وتولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تحت مسمى "جماعة الجيش الحر".

وأسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، تهمة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من العنف والإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، كما وُجهت لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، فيما أُسند للمتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.