إعلان

تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "تنظيم الجبهة" لـ14 مارس

كتب : صابر المحلاوي

04:40 م 20/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بقضية "تنظيم الجبهة"، إلى جلسة 14 مارس، لمرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، مشيرًا إلى أن المتهم، ويدعى «عمر. ا»، اعتنق أفكارًا تكفيرية، وسعى إلى الترويج لها ضمن أنشطة التنظيم.

وأوضح أمر الإحالة أن قانون مكافحة الإرهاب، في مادته رقم 12، نص على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، بالإعدام أو السجن المؤبد، بحسب الأحوال.

كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات حال تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بينما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر محمد السعيد الشربيني جنايات التجمع الخامس قضية تنظيم الجبهة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
صحيفة إسبانية تحسم الجدل وتكشف موعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

صحيفة إسبانية تحسم الجدل وتكشف موعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة
مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
علاقات

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع