تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "تنظيم الجبهة" لـ14 مارس



كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بقضية "تنظيم الجبهة"، إلى جلسة 14 مارس، لمرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، مشيرًا إلى أن المتهم، ويدعى «عمر. ا»، اعتنق أفكارًا تكفيرية، وسعى إلى الترويج لها ضمن أنشطة التنظيم.

وأوضح أمر الإحالة أن قانون مكافحة الإرهاب، في مادته رقم 12، نص على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، بالإعدام أو السجن المؤبد، بحسب الأحوال.

كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات حال تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بينما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها.