إعلان

الجيش السوري: قسد تركت حراسة مخيم الهول وانسحبت

كتب : مصراوي

03:26 م 20/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية قسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الجيش السوري الثلاثاء أن قواته ستدخل مع قوى الأمن الداخلي إلى منطقة مخيم الهول، الذي يضم عوائل عناصر تنظيم "داعش"، ويقوم بتأمينها، بعدما تركت "قوات سوريا الديمقراطية" حراسة المخيم.

وبينما تعهد "حزب العمال الكردستاني" بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا، أكد مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية الثلاثاء، أن المفاوضات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" قد "انهارت تماماً".

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع السورية الأنباء التي تتحدث عن وجود اشتباكات بين قوات قسد والجيش السوري في مخيم الهول.

وفي وقت سابق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة تجري الآن في محيط مخيم الهول الذي يضم عائلات داعش الإرهابي.

وذكرت قسد في بيان، أن "اشتباكات عنيفة تجري الآن بين قواتنا والفصائل التابعة لدمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم داعش".

كما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن التصدي لهجوم نفذه الجيش السوري على محور جسر قرقوزاق جنوبي كوباني (عين العرب).

وجاء في بيان منفصل لـ"قسد": “قصف الطيران المسير التركي منزلاً للأهالي في محيط جسر قرقوزاق جنوبي كوباني، دون وقوع معلومات فورية عن الإصابات. وسيتم نشر التفاصيل الكاملة لاحقاً".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قسد مخيم الهول تنظيم داعش قوات سوريا الديمقراطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
الامتحانات لم تتأثر.. السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية -صور
أخبار المحافظات

الامتحانات لم تتأثر.. السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية -صور
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع