الجيش السوري: قسد تركت حراسة مخيم الهول وانسحبت

أعلن الجيش السوري الثلاثاء أن قواته ستدخل مع قوى الأمن الداخلي إلى منطقة مخيم الهول، الذي يضم عوائل عناصر تنظيم "داعش"، ويقوم بتأمينها، بعدما تركت "قوات سوريا الديمقراطية" حراسة المخيم.

وبينما تعهد "حزب العمال الكردستاني" بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا، أكد مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية الثلاثاء، أن المفاوضات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" قد "انهارت تماماً".

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع السورية الأنباء التي تتحدث عن وجود اشتباكات بين قوات قسد والجيش السوري في مخيم الهول.

وفي وقت سابق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة تجري الآن في محيط مخيم الهول الذي يضم عائلات داعش الإرهابي.

وذكرت قسد في بيان، أن "اشتباكات عنيفة تجري الآن بين قواتنا والفصائل التابعة لدمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم داعش".

كما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن التصدي لهجوم نفذه الجيش السوري على محور جسر قرقوزاق جنوبي كوباني (عين العرب).

وجاء في بيان منفصل لـ"قسد": “قصف الطيران المسير التركي منزلاً للأهالي في محيط جسر قرقوزاق جنوبي كوباني، دون وقوع معلومات فورية عن الإصابات. وسيتم نشر التفاصيل الكاملة لاحقاً".