إعلان

الجامعة العربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي مقر الأونروا في القدس

كتب : مصراوي

04:43 م 20/01/2026

جامعة الدول العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة- ( أ ش أ)

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التعدي الصارخ الذي قام به وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس اليوم، وإشرافه على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر وإنزال علم الأمم المتحدة من فوق المقر ورفع العلم الإسرائيلي.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء إن هذا الاعتداء المتواصل والمتصاعد على "الأونروا" يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفية الوكالة وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.

وقالت إنها تتابع التطورات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبحق وكالة الأونروا، وتؤكد أن الصمت الدولي المتواصل تجاه الإستهداف المتكرر من قبل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" للأونروا من خلال إصدار القوانين غير الشرعية من الكنيست الإسرائيلي لإنهاء عمل الوكالة والاستيلاء على مقراتها شجع حكومة الاحتلال على المضي قدما لتنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يأتي في إطار الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم قسريا.

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهيئاته إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات فعلية بما فيه فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى التراجع عن تلك الاعتداءات والسماح للأونروا بالقيام بتفويضها الأممي وفقا لما دعت إليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها "الأونروا".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الدول العربية مقر الأونروا في القدس وزير الأمن القومي اقتحام مقر الأونروا في القدس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض
زووم

بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض
ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. قرار حكومي وتحرك برلماني (تغطية خاصة)
اقتصاد

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. قرار حكومي وتحرك برلماني (تغطية خاصة)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع