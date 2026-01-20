إعلان

البلوجر محمد عبدالعاطي ينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة

كتب : أحمد عادل

04:39 م 20/01/2026

محمد عبد العاطي

كتب- أحمد عادل:

أنهى البلوجر محمد عبدالعاطي إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عقب التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، بعد قضائه مدة عقوبته.

وقررت محكمة الاستئناف الاقتصادية قبول استئناف البلوجر محمد عبدالعاطي على حكم حبسه سنتين في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت مجددًا بالحبس 3 أشهر.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بث من خلالها مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة تخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

واستندت النيابة العامة إلى اتهامات المتهم بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته عما هو منسوب إليه.

محمد عبدالعاطي محكمة الاستئناف الاقتصادية النيابة العامة

