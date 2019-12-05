البنتاجون ينفي وجود نية لإرسال الآلاف من القوات الإضافية للشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة تقرير صحفي أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط.

وكتبت أليسا فرح المتحدثة الإعلامية باسم البنتاجون، على موقع تويتر، :"لكي نكون واضحين، هذا التقرير خطأ".

وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تفكر في إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت مساء أمس عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عنهم، أن واشنطن تدرس توسيع وجودها العسكري في المنطقة بما يتضمن إرسال عشرات السفن الحربية ومعدات عسكرية أخرى ونحو 14 ألف جندي، للتصدي لإيران.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب قرارا بشأن نشر تلك القوات خلال الشهر الجاري.

وذكر المسؤولون أن هناك مخاوف متزايدة بين العسكريين الأمريكيين ومسؤولي الإدارة الأمريكية الآخرين من أن أي هجوم من جانب إيران على المصالح والقوات الأمريكية قد يترك الولايات المتحدة بدون خيارات كثيرة في المنطقة.