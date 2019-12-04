الناتو يكشف عن اتفاق حول "خطط دفاعية" متعلقة ببولندا ودول البلطيق

واتفورد/انجلترا- (د ب ا):

وافق قادة حلف شمال الأطلسى "ناتو"، الأربعاء، على خطط دفاعية جديدة تتعلق ببولندا ودول منطقة البلطيق، بحسب تصريحات ينس ستولتنبرج، أمين عام الحلف، بعد تهديدات تركيا بعرقلة هذه الخطوة فى حال لم يعترف الحلف بالتهديد الإرهابي الذى تتصوره من جانب الأكراد في سورية.

وقال ستولتنبرج، عقب قمة سنوية احتفالية لقادة الحلف: "اتفقنا على خطة محدثة تتعلق بدول البلطيق وبولندا".

وفي معرض إشارته إلى جماعة كردية فى شمال شرق سوريا تحارب تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الحلفاء الغربيين، قال ستولتنبرج:"من المعروف أن هناك وجهات نظر مختلفة بين أعضاء حلف الناتو بشأن كيفية توصيف وحدات حماية الشعب الكردي" .

وأضاف ستولتنبرج أنه تم بحث هذه المسألة بين قادة الناتو، ولكن"لم يتم تناولها بشكل محدد" خلال مباحثات قمة الناتو اليوم الاربعاء، مؤكدا أن كل الحلفاء اتفقوا على الحاجة إلى عدم تعريض المكاسب التى تحققت فى مواجهة تنظيم داعش للخطر.