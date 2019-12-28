داعش يضرب من جديد.. مقتل مدنييْن في هجوم جنوب الموصل

الموصل- العراق- "د ب أ":

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، السبت، بمقتل اثنين من المدنيين في هجوم لعناصر داعش جنوب الموصل (400 كيلو متر شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي إن "عناصر من داعش يستقلون عجلة غير مرقمة، فتحوا نيران أسلحتهم داخل قضاء الحضر (90 كيلومترا جنوب الموصل) فقتلوا مدنيين اثنين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف العبيدي أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد عنفا واختطافا وقتلا وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.