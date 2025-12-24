إعلان

"مليون وثيقة جديدة".. العدل الأمريكية تعلن موعد الإفراج عن ملفات إبستين

كتب : مصراوي

10:11 م 24/12/2025

الملياردير الراحل جيفري إبستين

واشنطن (أ ب)

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء، إنها قد تحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين رغم الموعد النهائي في 19 ديسمبر الجاري الذي حدده الكونجرس.

وقالت الوزارة إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، وجدوا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين. ولم تذكر وزارة العدل في بيانها متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.

وأصرت وزارة العدل في بيانها على أن محاميها "يعملون على مدار الساعة" لمراجعة تلك الوثائق وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقره الكونجرس بالإجماع تقريبا الشهر الماضي.

