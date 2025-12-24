"رجل يسقط من الشمس وموكب الكواكب".. أكثر صور الفضاء المذهلة لعام 2025

التقط مصورو الفلك مجموعة من الصور خلال عام 2025، لتوثيق أجمل المشاهد والظواهر في الفضاء الخارجي، الذي يمثل مساحة شاسعة مليئة بالعجائب التي يصعب تصورها.

وشهد العام مجموعة من الصور المذهلة، بدءا من مذنب فضائي لافت وصور استعراضية للكواكب، وصولا إلى أولى صور تلسكوب فيرا سي. روبين، وصور لحيوانات تبدو وكأنها من عوالم أخرى، لتصبح هذه المجموعة من أبرز الصور الفضائية للعام.

زائر فضائي يتحول إلى "قوس قزح كوني"

الحدث الأبرز هذا العام كان وصول الجسم النجمي 3I/ATLAS، الذي تصدر عناوين الأخبار واهتمام علماء الفلك منذ رصده لأول مرة وهو يندفع عبر النظام الشمسي في يوليو.

وأبرز صورة للمذنب التقطها تلسكوب جيميني الشمالي من قمة بركان ماونا كيا في هاواي، باستخدام تقنية التصوير الزمني (تايم لابس). تم دمج 16 صورة مختلفة باستخدام مرشحات ملونة متعددة لتكوين "قوس قزح كوني" عملاق حول المذنب.

"سقوط إيكاروس"

من بين أكثر الصور المذهلة في 2025، التقط المصور الفلكي أندرو مكارثي لحظة سقوط المظلي غابرييل سي. براون أمام الشمس، فيما أطلق عليها اسم "سقوط إيكاروس"، إذ جرت المحاولة على ارتفاع حوالي 1070 مترا (3500 قدم)، وبعد ست محاولات تم محاذاة المظلي مع سطح الشمس بشكل مثالي، لتظهر الصورة وكأن رجلا يسقط من الشمس، ما يجعلها واحدة من أكثر الصور المدهشة لهذا العام.

أول صور تلسكوب فيرا سي. روبين

في يونيو، أضاءت أقوى كاميرا رقمية على الأرض، حيث كشف مرصد فيرا سي. روبين في صحراء أتاكاما التشيلية عن أولى صوره، بما في ذلك المجرة الحلزونية M61، التي لوحظ بها ذيل نجمي ضخم تقريبا بحجم مجرة درب التبانة، إذ تمثل هذه الصور كنوزا كونية غنية بالمعلومات الفلكية.

موكب الكواكب

في يناير وفبراير، أصبح من الممكن رؤية ما يصل إلى ستة كواكب في سماء الليل في وقت واحد، فيما يعرف باسم "موكب الكواكب"، إذ أن أبرز صورة التقطها المصور الفلكي الفرنسي غوينيل بلانك، الذي دمج صور كل كوكب بالتتابع لإظهار ترتيبها النسبي حول الشمس، مع فارق زمني حوالي 80 دقيقة بين كل صورة وأخرى.

خاتم ألماس عملاق في الأشعة السينية

صدرت في نوفمبر صورة مذهلة لجسم فضائي يعرف بـ"حلقة الماس"، عبارة عن فقاعة غازية متوهجة في منطقة تشكل النجوم بكوكبة الدجاجة، يبلغ قطرها نحو 20 سنة ضوئية وعمرها حوالي 400 ألف عام، إذ التقطت الصورة بواسطة مرصد SOFIA للأشعة تحت الحمراء، المثبت على طائرة بوينغ 747SP، على ارتفاع يزيد عن 13700 متر (45000 قدم).