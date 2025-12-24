محمود سعد يعلق على محاولات التقليل من الفنان محمد صبحي - فيديو

تحدث الإعلامي محمود سعد عن الفنان الكبير محمد صبحي، مشيدًا بمسيرته الطويلة وإنجازاته التي جعلته أحد أعمدة الفن المصري والعربي.

وأوضح "سعد" أن الفنان محمد صبحي بدأ مسيرته منذ الصغر، وأسهم في تأسيس استوديو الممثل، وقدم العديد من النجوم، واهتم بالمسرح بشكل مميز يعكس قضايا الوطن والسياسة العربية والدولية بأسلوب فكاهي وجاد في الوقت ذاته.

وأشار سعد خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى أن أعمال صبحي، سواء في المسرح أو التلفزيون، تتميز بالقدرة على الجمع بين الفكاهة والتأمل في الحياة اليومية، وإظهار الواقع بأسلوب نقدي راقٍ، مثل مسلسل "سنبل" الذي اعتبره علامة بارزة في المسرح المصري.

وأضاف محمود سعد أن أي محاولة لتقليل قيمة صبحي أو انتقاده بشكل سطحي لا تعكس الحقيقة، مؤكدًا على أن فنان عريق مثل صبحي له بصمته الخاصة وأثره الكبير على الفن، ويستحق الاحترام والتقدير.

ونوه الإعلامي محمود سعد إلى أن محمد صبحي ليس مجرد ممثل بل كان رائدًا في تقديم وجوه جديدة على المسرح، وتسليط الضوء على قضايا وطنه والوطن العربي، مؤكدًا أن الإسهامات الحقيقية تحتاج إلى النظر إليها بعمق بعيدًا عن الانتقادات السطحية أو السخرية.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"