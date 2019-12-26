أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

وزير داخلية الوفاق الليبية: سنكون حلفا واحدا مع تركيا وتونس والجزائر

01:29 م الخميس 26 ديسمبر 2019
وزير داخلية الوفاق الليبية: سنكون حلفا واحدا مع تركيا وتونس والجزائر

فتحي باشاغا

وكالات

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق تقبل حل أزمة البلاد سياسيا، "لكن الطرف الآخر يرفض ذلك".

وأشار الوزير إلى أن طرابلس ستطلب بشكل رسمي الدعم العسكري من تركيا في حالة تصاعد الحرب بالعاصمة، مؤكدا على حق حكومة الوفاق في "الدفاع عن طرابلس وسكانها".

فتحي باشاغا حكومة الوفاق الليبية ليبيا الجزائر تركيا

الخبر التالى:

مقتل 8 جنود أفغان في هجمات منفصلة بأفغانستان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:سرعتها 35 كم/الساعة.. الأرصاد تكشف موعد هدوء الرياح وتحسن الطقس