لجنة الانتخابات الأوزبكية: 4 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم حتى اللحظة

طشقند - أ ش أ

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان إدلاء 4 ملايين ناخب (3ر29 في المائة من إجمالي عدد الناخبين) حتى الساعة الحادية عشر (بالتوقيت المحلي) بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية التي انطلقت صباح اليوم.

وكان أكثر من 10 آلاف ألف مركز للاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) لاستقبال الناخبين .

وتتنافس خمسة أحزاب سياسية على الفوز بمقاعد في البرلمان الأوزبكي، البالغ عددها 150 مقاعدا، وهي: حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي والحزب الديمقراطي الشعبي وحزب عدالت الديمقراطي الاجتماعي وحزب النهضة الوطنية الديمقراطي وحزب أوزبكستان البيئي.