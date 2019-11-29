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بالفيديو.. إطلاق نار على جسر لندن والشرطة تغلق موقع الحادث

04:58 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
بالفيديو.. إطلاق نار على جسر لندن والشرطة تغلق موقع الحادث

موقع الحادث عند جسر لندن

القاهرة - (مصراوي):

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة في بيان ”نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن“. وقال متحدث ”يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص“.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع تويتر شاحنة متوقفة على الجسر.

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