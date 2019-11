بالفيديو.. إطلاق نار على جسر لندن والشرطة تغلق موقع الحادث

القاهرة - (مصراوي):

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة في بيان ”نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن“. وقال متحدث ”يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص“.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع تويتر شاحنة متوقفة على الجسر.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za