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القضاء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في اضطرابات ذي قار

11:38 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
القضاء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في اضطرابات ذي قار

مجلس القضاء الأعلى العراقي

بغداد- (د ب أ):

صرح متحدث عراقي، اليوم الجمعة، أن مجلس القضاء الاعلى في العراق شكل هيئة تحقيق في الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن " اللجنة شكلت من ثلاثة نواب لرئيس محكمة استئناف ذي قار ".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إجراء تحقيق مع الفريق الركن جميل الشمري على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار وراح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 32قتيلا وأكثر من 250 مُصابًا.

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