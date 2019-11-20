بكين تستدعي دبلوماسيا أمريكيا لديها على خلفية مشروع قانون بشأن هونج كونج

بكين- (د ب أ):

استدعت بكين دبلوماسيا أمريكيا لدى الصين للاحتجاج على مشروع قانون يتعلق بهونج كونج أقره مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية ما تشاوشو استدعى كه يووي، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، لتقديم "احتجاجات قوية" ضد قانون حقوق الإنسان في هونج كونج.

وقال ما إن هذا القانون، الذي يدعم المحتجين في هونج كونج، يمثل تدخلا من واشنطن في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة بقوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة على الفور لمنع تحول مشروع القانون هذا إلى قانون، ووقف التدخل في شؤون هونج كونج، وفي الشؤون الداخلية للصين على الفور".

وحذر نائب الوزير الصيني من أن بلاده سترد حال أصبح هذا قانونا.