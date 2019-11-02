مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات شمال غرب المكسيك
مكسيكو سيتى - (أ ش أ):
لقى شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية (باخا كاليفورنيا) الواقعة شمال غرب المكسيك .
وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية الليلة ان البيان الصادر عن وزارة الامن وحماية المواطنين المكسيكية اوضح ان الحريقين اسفرا أيضا عن تدمير 35 منزلا فى الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الامريكية .
تجدر الاشارة الى ان ولاية كاليفورنيا الامريكية عانت مؤخرا ايضا من حرائق الغابات الهائلة التى ساعد على انتشارها نشاط الرياح والجفاف .
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