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    مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات شمال غرب المكسيك

    09:36 م السبت 02 نوفمبر 2019
    مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات شمال غرب المكسيك

    حرائق الغابات

    مكسيكو سيتى - (أ ش أ):

    لقى شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية (باخا كاليفورنيا) الواقعة شمال غرب المكسيك .

    وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية الليلة ان البيان الصادر عن وزارة الامن وحماية المواطنين المكسيكية اوضح ان الحريقين اسفرا أيضا عن تدمير 35 منزلا فى الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الامريكية .

    تجدر الاشارة الى ان ولاية كاليفورنيا الامريكية عانت مؤخرا ايضا من حرائق الغابات الهائلة التى ساعد على انتشارها نشاط الرياح والجفاف .

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    حرائق الغابات تدمير المنازل المكسيك

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