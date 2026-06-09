مستويات الكوليسترول في الدم من أهم العوامل المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية، لذلك، يلعب النظام الغذائي دورا أساسيا في التحكم بهذه المستويات.



تأثير الوجبات السريعة على الكوليسترول



تحتوي الوجبات السريعة على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والمقلية، والتي قد ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد، لذلك ينصح بتقليل تناولها قدر الإمكان للحفاظ على صحة القلب.



هل البيض يرفع الكوليسترول الضار؟



بحسب موقع هيلث، تحتوي البيضة الواحدة على ما يقارب 186 ملليجرام من الكوليسترول، يتركز معظمها في صفار البيض، ورغم قيمته الغذائية العالية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول، لذا ينصح بتناوله باعتدال.



علاقة السردين بمستويات الكوليسترول



تحتوي أونصة واحدة من السردين على ما يصل إلى 40 ملليجرام من الكوليسترول، ويفضل عدم الإكثار منه للحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.



تأثير الجبن على الكوليسترول



تحتوي شريحة صغيرة من بعض أنواع الجبن (حوالي 21 جراما) على نحو 18.7 ملليجرام من الكوليسترول، ورغم أن الكميات القليلة لا تشكل خطرا مباشرا، إلا أن تراكمها مع الاستهلاك اليومي قد يؤثر على صحة القلب.



لحوم الأعضاء الداخلية وعلاقتها بالكوليسترول



تتميز هذه اللحوم بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على العديد من الفيتامينات، لكنها في الوقت نفسه قد تؤثر على توازن الكوليسترول في الجسم عند الإفراط في تناولها، ما يستدعي الاعتدال في تناولها.

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