رصدت صور الأقمار الصناعية الحديثة، آثار دمار محتمل طال حظيرة طائرات داخل قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، إثر تعرضها لرشقات صاروخية خلال جولة التصعيد الأخيرة مع إيران.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أظهر تحليل البيانات البصرية التي نشرتها شركة Soar المتخصصة عبر الإنترنت، احتمالية إصابة حظيرة بشكل مباشر في القاعدة الإسرائيلية.

وبالاستناد إلى مقارنة أجريت بين لقطات دقيقة التُقطت بالأمس وصور سابقة تعود لتاريخ 5 يونيو الحالي، ظهرت بقعة داكنة توثق وقوع ضرر في موقع الحظيرة التي يُرجح استخدامها لأعمال صيانة المركبات والمعدات.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأكيد حجم الخسائر، مع الإشارة إلى أن هذه المعلومات نُشرت بعد خضوعها لمراجعة وموافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وفق الصحيفة العبرية.

تاريخ الاستهداف في قاعدة رامات ديفيد الجوية

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لا تُعد هذه الإصابة هي الأولى من نوعها للمنشأة الاستراتيجية؛ إذ كشفت تحليلات سابقة الشهر الماضي عن تعرض قاعدة رامات ديفيد لضربات في موقعين مختلفين خلال عملية "زئير الأسد".

وشملت الأضرار حينها موقعا لمركبات الدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى نقطة مخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود وتقديم الخدمات الفنية.

وتحتضن القاعدة 5 أسراب مقاتلة تضم طائرات من طراز F-16 وطائرات مسيرة، ما يجعلها هدفا حيويا نظرا لموقعها الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، حيث ظلت في مرمى نيران حزب الله طوال فترة الحرب الحالية.

اختراق الهدهد وتفاصيل قاعدة رامات ديفيد

وفي عام 2024، تعرضت القاعدة لخرق أمني لافت حينما نشر حزب الله مقطعًا مصورا التقطته طائرة الاستطلاع المسيرة "الهدهد" من داخل المنشأة.

ووثق الفيديو لقطات دقيقة لخزانات الوقود، ومقر قيادة السرب 109، ومنصات منظومة القبة الحديدية، ومستودعات الذخيرة، فضلا عن مقرات قيادة الأسراب 157 و105 والحظائر التابعة لها.

وشمل التوثيق الجوي حينها تفاصيل حساسة تضمنت صورة لمكتب قائد القاعدة وبياناته الشخصية، والمنطقة الفنية لسرب المروحيات 193، ومجمعات سكن الضباط.

ورصدت المسيرة حظائر طائرات F-16، وبرج المراقبة والتحكم، ومروحيات من طراز "أباتشي"، ومخازن وقود استراتيجية، بالإضافة إلى طائرات الشحن العسكري من طراز "هيركليز".