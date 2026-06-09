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قبل مونديال 2026.. ما المنتخب الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم؟

كتب : محمد الميموني

07:14 م 09/06/2026 تعديل في 08:13 م
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تتجه الأنظار يوم 11 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب أزتيكا المكسيكي لمشاهدة أول مباراة في افتتاح كأس العالم بين منتخب جنوب أفريقيا و المكسيك في الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك في افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي.

من هو المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس العالم قبل مونديال 2026

ويدخل منتخب البرازيل في منافسة جديدة ويبحث عن اللقب السادس في تاريخه كصاحب اكثر تتويج بكأس العالم حتى مونديال 2026 المقام في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

ويتصدر منتخب البرازيل التتويج الأكثر في كأس العالم برصيد 5 ألقاب متفوقًا على ألمانيا ، وإسبانيا ، وإيطاليا ، والأرجنتين.

ويذكر أن منتخب البرازيل يقع في المجموعة الثالثة في كأس العالم التي تضم كل من المغرب ، إسكتلندا، هايتي .

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2026 البرازيل كأس العالم

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