كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة الدعم التمويني وفق محددات العدالة الاجتماعية ومعايير استحقاق الدعم بلغ نحو 850 ألف مواطن خلال يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

بدء تلقي تظلمات المحذوفين من الدعم

وعمّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، منشورًا دوريًا يتضمن الضوابط المنظمة للتعامل مع تظلمات المواطنين المتضررين من قرارات إيقاف الدعم التمويني الصادرة وفق معايير العدالة الاجتماعية.

وبحسب المنشور، يتعين على المواطن الذي تم استبعاده من منظومة الدعم تحديث بياناته المتعلقة بالدخل والإنفاق والأملاك والحيازات من خلال منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 14 يونيو 2026، قبل التقدم بطلب التظلم.

خطوات تقديم التظلم لإعادة الدعم

ألزمت "الوزارة" المواطنين بإرفاق المستندات الدالة على أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني، بالإضافة إلى ما يثبت الانتهاء من تحديث البيانات على المنصة الإلكترونية.

ويتوجب على المواطن التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم، مع توضيح أسباب الاعتراض على قرار الاستبعاد وإرفاق المستندات المطلوبة لفحص الحالة.

دور مكاتب التموين في فحص الطلبات

أكدت وزارة التموين" أن مكاتب التموين ستتولى استقبال طلبات التظلم ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، تمهيدًا لإرسالها إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة.

ومن المقرر أن يتم إرسال الملفات كل 10 أيام مرفقة بكشوف تفصيلية تتضمن بيانات المواطنين وأسباب الاستبعاد، بما يسهل عملية المراجعة واتخاذ القرار بشأن كل حالة.

رفع التظلمات للوزارة كل 15 يومًا

أوضحت "التموين" أن إدارات التفتيش الفني ستقوم بتجميع التظلمات الواردة من المكاتب التموينية وإعداد كشوف جماعية بها، وسيتم دراسة التظلمات الواردة إلى الوزارة كل 15 يومًا من مديريات التموين المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، سواء بإعادة الدعم للحالات المستحقة أو تأييد قرار الاستبعاد.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة إرسال التظلم موضحًا به سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة "توبيا تكنولوجي" بوزارة الإنتاج الحربي من خلال الخط الساخن 19959.

من هم المرشحون للاستبعاد من الدعم؟

نفذت وزارة التموين، خلال السنوات الماضية، خطة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم استنادًا إلى مؤشرات العدالة الاجتماعية وبيانات الدخل والإنفاق وامتلاك الأصول.

وتشمل الفئات التي جرى تداولها ضمن معايير الاستبعاد المقيمون في الكمبوندات السكنية، والأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية، ومالكو السيارات الفارهه أكبر من 1600 سي سي ، ومن يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، ومن صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، والحاصلون على معاشات دون وجه حق، ومالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

هدف تنقية البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين أن إجراءات تنقية البطاقات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات وإثبات أحقيتهم حال وجود بيانات غير محدثة أو قرارات استبعاد تستوجب المراجعة.

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