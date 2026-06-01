7 قتلى في ساعات.. مذبحة بين أخطر عصابات المخدرات داخل سجن بالمكسيك

كتب : وكالات

01:45 ص 01/06/2026

أعمال الشغب داخل سجن مدينة كولياكان

أدت اشتباكات بين مجموعتين متنافستين داخل سجن في ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك إلى مقتل 7 سجناء، في أحدث موجة عنف تضرب السجون المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد.

واندلعت أعمال الشغب داخل سجن مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا، التي تعد معقلا لكارتيل "سينالوا" الشهير، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع وتعليق الزيارات العائلية مؤقتا.

وبحسب السلطات، فإن المجموعتين المتناحرتين تدينان بالولاء لزعيمين بارزين في الكارتل، هما خواكين "إل تشابو" جوزمان وإسماعيل "إل مايو" زامبادا، وكلاهما محتجز في الولايات المتحدة.

ولم تكشف السلطات عن الأسباب المباشرة للاشتباكات، لكنها أعلنت بدء عملية تفتيش واسعة داخل السجن بمشاركة قوات محلية وفدرالية.

وتشهد السجون المكسيكية بشكل متكرر أعمال عنف دامية نتيجة الصراعات بين عصابات المخدرات، في ظل الاكتظاظ وضعف السيطرة الأمنية داخل العديد من المنشآت العقابية، وفقا لسكاي نيوز.

