قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ للغاية، مشيرًا إلى أن إيران مسألة جوهرية تعالجها الولايات المتحدة حاليا وستواصل معالجتها.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي، خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى مستقبلا مشرقا للغاية وينعم بوفرة الطاقة في السنوات والعقود المقبلة.

وأشار وزير الطاقة الأمريكي، إلى أن صادرات النفط الأمريكية زادت بشكل كبير خلال الشهور الماضية.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي، أن إيران روعت منطقة الشرق الأوسط على مدى 47 عاما الماضي، وتسببوا في مشاكل جمة، حيث هددت إمدادات الطاقة العالمية والسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأوضح رايت، "إنه لم يلتقي أبدا أي شخص يشعر بالارتياح لفكرة امتلاك النظام الإيراني أسلحة نووية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تركز على تعزيز إنتاج الطاقة وإعادة الشركات إليها.

وذكر وزير الطاقة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل على أن تظل البلد الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليس الصين.

ولفت الوزير الأمريكي، إلى أنه جاري العمل على توسيع الاعتماد على المحطات النووية في الولايات المتحدة.

وشدد وزير الطاقة الأمريكي، على ضرورة افشال محاولات إيران اللعب بورقة الطاقة العالمية لن ينجح.