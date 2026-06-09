واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر ومنتخب البرتغال، تأكيد جاهزيته لمنافسات كأس العالم، بعدما توج بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2025-2026.

وجاء التتويج بعد الموسم المميز الذي قدمه "الدون" مع النصر، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، منهياً انتظارًا دام سبعة أعوام، عقب صراع قوي مع الهلال على اللقب.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فوز رونالدو بجائزة أفضل هدف في الموسم، وذلك بفضل هدفه الرائع في شباك الخليج، والذي سجله بضربة خلفية مزدوجة خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، في المباراة التي أقيمت يوم 23 نوفمبر 2025.

وشهدت تلك المواجهة انتصار النصر بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة، بينما أعاد الهدف إلى الأذهان واحدة من أشهر لقطات رونالدو في مسيرته، عندما هز شباك يوفنتوس بمقصية تاريخية بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويمنح هذا التألق دفعة معنوية كبيرة لقائد منتخب البرتغال، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم، وسط آمال جماهير بلاده في أن يقود المنتخب لتحقيق إنجاز يحلم به جماهير البرتغال، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها على مدار مسيرته الطويلة.

ويؤكد رونالدو، رغم تقدمه في العمر، أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق، سواء مع ناديه النصر أو مع منتخب البرتغال، الذي يطمح للذهاب بعيدًا في المونديال المقبل.

مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم

يدخل منتخب البرتغال منافسات كأس العالم في المجموعة الحادية عشر مع كلا من: كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان.