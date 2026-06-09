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قاليباف محذرا أمريكا: انقضوا التزاماتكم وسننتقل فورا للغة التي نجيدها

كتب : محمود الطوخي

08:46 م 09/06/2026 تعديل في 08:46 م

محمد باقر قاليباف

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حذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة من مغبة الإخلال بالتزاماتها الدولية، ملوحا بتصعيد الموقف في حال فشل المساعي الدبلوماسية بين الطرفين.

وأكد قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أن طهران تفضل لغة الحوار، لكنها في الوقت ذاته تتقن لغات أخرى بطلاقة تفوق الدبلوماسية بكثير.

ووجه حديثه للمسؤولين الأمريكيين قائلا: "انقضوا التزاماتكم، وسننتقل فورا إلى اللغة التي نجيدها تماما. لقد اخترتم هذا المسار، فعليكم الآن تحمل عواقبه".

تأثير تصريحات قاليباف على الموقف الأمريكي

وجاءت هذه التهديدات قبل دقائق معدودة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة اتخاذ رد فعل عسكري، إثر تلقيه تقارير من الجيش تفيد بإسقاط إيران مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الأمريكية.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المروحية سقطت ليلة أمس أثناء تنفيذها دورية استطلاعية فوق مضيق هرمز، وتحديدا قبالة سواحل سلطنة عمان.

موقف ترامب من التصعيد الميداني

وأوضح الرئيس، أن الطيارين الأمريكيين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يصبهما أي سوء.

ومع ذلك، شدد ترامب على حتمية الرد الأمريكي على هذا الهجوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يمكنها التغاضي عن استهداف مروحياتها المتطورة في المنطقة.

ويأتي هذا التوتر الميداني في وقت حساس من المفاوضات، حيث تعكس تصريحات قاليباف استعداد طهران للانتقال من الطاولة الدبلوماسية إلى المواجهة المباشرة إذا رأت أن واشنطن قد تراجعت عن تعهداتها، وهو ما تزامن فعليا مع الحادث الجوي فوق مضيق هرمز.

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