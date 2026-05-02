لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، بينما أصيب 31 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غربي المكسيك.

قالت حكومة ولاية ناياريت، ان الحافلة القادمة من ولاية خاليسكو انحرفت عن الطريق السريع وانقلبت قرب بلدة أماتلان دي كاناس.

وقال مسؤولون، إن الركاب ‌كانوا ⁠في طريقهم إلى مركز ترفيهي في ناياريت.

واستجابت فرق الطوارئ من ناياريت وخاليسكو وأغلقت الطريق ⁠لتنفيذ عمليات الإنقاذ والتحقيق في سبب الحادث.

وأظهرت صور نشرتها حكومة ناياريت ⁠الحافلة وهي مقلوبة على جانبها ومغطاة بالطين، وفقا لروسيا اليوم.