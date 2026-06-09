إعلان

ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز

كتب : وكالات

08:07 م 09/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى من الجيش الأمريكي، خبر عن قيام الإيرانيين بإسقاط مروحية أمريكية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء، "تلقيتُ للتوّ من جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأوضح ترامب، أنه كان على متن الطائرة طياران أمريكين، "ولكن وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى".

وتوعد ترامب إيران بالرد على هذا الهجوم، قائلا:"ومع ذلك، لا بدّ للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مروحية أمريكية مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الرقابة على الأغذية "رايح جاي" بين الصحة وهيئة سلامة الغذاء.. ماذا حدث؟
أخبار مصر

الرقابة على الأغذية "رايح جاي" بين الصحة وهيئة سلامة الغذاء.. ماذا حدث؟
نتنياهو لوزرائه: قد نضطر للحرب مع إيران بمفردنا
شئون عربية و دولية

نتنياهو لوزرائه: قد نضطر للحرب مع إيران بمفردنا

نصائح جمال شعبان لطلاب الثانوية العامة: "بلاش محشي ومشروبات طاقة"
مدارس

نصائح جمال شعبان لطلاب الثانوية العامة: "بلاش محشي ومشروبات طاقة"
حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
شئون عربية و دولية

حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز