قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى من الجيش الأمريكي، خبر عن قيام الإيرانيين بإسقاط مروحية أمريكية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء، "تلقيتُ للتوّ من جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأوضح ترامب، أنه كان على متن الطائرة طياران أمريكين، "ولكن وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى".

وتوعد ترامب إيران بالرد على هذا الهجوم، قائلا:"ومع ذلك، لا بدّ للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم".