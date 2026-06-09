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إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان علي خامنئي

كتب : وكالات

05:34 م 09/06/2026 تعديل في 08:21 م

المرشد الإيراني الراحل علي الخامنئي

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حددت اللجنة المسؤولة عن إحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، موعد مراسم تشييع جثمانه، على أن تكون بعد العشرة الأولى من شهر محرم.

وقالت اللجنة المختصة في بيان اليوم الثلاثاء، أن مراسم الوداع والتشييع ومواراته الثرى ستقام بعد إحياء ذكرى عاشوراء.

أكدت اللجنة المسؤولة أنه تم التنسيق النهائي مع الجهات المسؤولة والجماعات الشعبية لتقديم الخدمات اللائقة للشعب العزيز المعزّى.

وأشارت اللجنة المسؤولة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المراسم من قبل اللجنة في الوقت المناسب.

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