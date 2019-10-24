سول تتوقع عقد محادثات نووية بين واشنطن وبيونج يانج قبل نهاية العام

سول - أ ش أ

رجح معهد "استراتيجيات الأمن القومي" في كوريا الجنوبية، عقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية جولة أو أكثر من المحادثات النووية على مستوى العمل قبل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن في نهاية العام للتوصل إلى اقتراح جديد.

وقال المعهد - في منشور له نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة من المرجح أن تسعى إلى الحفاظ على زخم المحادثات من أجل إبقاء قضية كوريا الشمالية تحت السيطرة، لا سيما في وقت تحتاج فيه إلى إنجاز دبلوماسي واضح قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأضاف المعهد:" أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم إغراءات للشمال للتأكد من أن زعيمها كيم جونج أون لم يأت برسائل جديدة في خطابه قبل بدء العام الجديد".ففي أبريل الماضي، حذر زعيم كوريا الشمالية من أنه سيتخلى عن المفاوضات مع الولايات المتحدة وأن يسلك "طريقًا جديدًا" ما لم تقدم الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا بحلول نهاية العام.