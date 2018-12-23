ماتيس يرحل في يناير.. ترامب يحدد القائم بأعمال وزير الدفاع

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن نائب وزير الدفاع، باتريك شاناهان، سوف يتولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع اعتبارًا من 1 يناير الجاري، بعد مغادرة جيمس ماتيس المنصب في الأول من يناير القادم.

وكتب ترامب على "تويتر"، أن شاناهان، لديه قائمة طويلة من الانجازات أثناء عمله كنائب لوزير الدفاع.

وتقدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس باستقالته من منصبه، لينضم إلى سلسلة من المسؤولين الرفيعين الذين استقالوا في إدارة ترامب.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان ترامب، عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وقد أشير إلى أن ماتيس يعارض مثل هذا القرار.

ولمح الجنرال ماتيس بقوة في رسالة استقالته إلى وجود اختلافات في رسم السياسات مع الرئيس ترامب.

وقال إن للرئيس الحق في تعيين شخص ما "تكون رؤاه أكثر اتساقا مع رؤاكم".

وسيغادر الجنرال ماتيس، 68 عاما، منصبه في فبراير/شباط المقبل. ولم يسم الرئيس الأمريكي من سيخلف ماتيس في المنصب، لكنه قال إنه سيعين وزيرا جديدا للدفاع قريبًا.