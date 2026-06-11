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البلوجر أوتاكا أمام الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة مخدرات اليوم

كتب : أحمد عادل

10:53 ص 11/06/2026

محمد أوتاكا

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

أحكام سابقة على البلوجر أوتاكا

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قررت تخفيف الحكم الصادر ضد التيك توكر أوتاكا من الحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، إلى الحبس 3 أشهر.

سبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.

وكانت النيابة المختصة أمرت بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

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أوتاكا محاكمة هدير عبد الرازق مخدرات

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