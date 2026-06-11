إعلان

سعر الدولار يتخطى 52 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:52 ص 11/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 29 و30 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.06 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
شئون عربية و دولية

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
أخبار مصر

"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
ماذا يحدث لصحة الجسم عندما تشرب ماء الليمون يوميا ؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لصحة الجسم عندما تشرب ماء الليمون يوميا ؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026