شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور أحمد الشعراوى، وبحضور وكيلي اللجنة النائبين أكمل فاروق وعلي السيد كيوان والمهندس احمد صبور امين سر اللجنة والسادة اعضاء اللجنة ، وذلك لعرض استراتيجية الوزارة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية.، و مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من السادة النواب.

جاء ذلك في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطيران المدنى باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

تفاصيل مشاركة وزير الطيران في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

استعرض وزير الطيران المدني، في مستهل الاجتماع، ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتطوير قطاع الطيران في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الجوي عالميًا، مؤكدًا أن خطة العمل ترتكز على تطوير أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، وتطوير للمطارات المصرية وزياده طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويرفع كفاءته التشغيلية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن الاهتمام بتطوير وتدربب العنصر البشري بقطاع الطيران المدني.

وأوضح "الحفني" فيما يتعلق بتطوير الشركة الوطنية مصر للطيران، أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة تحرير اسعار الصرف و ارتفاع الالتزامات والمدفوعات بالعملة الأجنبية، وتداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن الشركة نجحت مؤخرا في خفض خسائرها المتراكمة بصورة ملحوظة ، مع استهداف الوصول إلى تصفير تلك الخسائر خلال الأعوام الأربعة المقبلة و تحسن الأداء المالي والتشغيلي، إذ حققت الشركه نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن مصر للطيران تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 72 طائرة، وأن الشركة مستمرة فى خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، إذ من المقرر انضمام 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027 ضمن برنامج توسعي شامل، في إطار رؤية تستهدف الوصول بحجم الأسطول إلى نحو 125 طائرة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم التوسع في شبكة الخطوط الجوية، وفتح وجهات جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع الطيران في تحقيق مستهدف الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا وفق رؤية مصر 2030

وتشمل الخطة تجديد مقصورات 19 طائرة من طراز B737-800، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك في ضوء المتغيرات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد العالمية الفترة الماضية وما فرضته من تحديات أمام صناعة النقل الجوي العالمى .

بالاضافة إلى تطوير منظومة خدمة العملاء ومركز الاتصالات (Call Center، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني لمصر للطيران ، بما يتيح تقديم خدمات الحجز وإدارة الرحلات والخدمات الإلكترونية للمسافرين بصورة أكثر كفاءة وسهولة، ويعزز تجربة السفر من خلال توفير قنوات رقمية متطورة وسريعة الاستجابة تلبي احتياجات العملاء على مدار الساعة.

وأكد الحفني أن مصر للطيران تحافظ على مكانتها بين كبرى شركات الطيران العالمية من خلال عضويتها في تحالف ستار العالمي، الذي يُعد احد أكبر التحالفات لشركات الطيران في العالم ويضم نخبة من الناقلات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن الاستمرار ضمن هذا التحالف يتطلب الالتزام بمعايير تشغيلية وفنية وخدمية دقيقة تخضع للمراجعة والتقييم بصورة دورية.

وتابع وزير الطيران المدني، أن الشركة تخضع كذلك لتقييمات دولية مستقلة من قبل شركة سكاي تراكس العالمية، التي تُعتبر إحدى أبرز الكيانات المتخصصة في مجال الطيران المدني لتقييم شركات الطيران والمطارات وفقًا لمعايير جودة الخدمات وتجربة السفر والأداء التشغيلي.

وأوضح أن مصر للطيران كانت خارج قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا ، إلا أنها نجحت في العودة بقوة إلى التصنيفات الدولية، إذ حصدت وفقًا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لعام 2025 عدة جوائز دولية، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، كما تقدمت إلى المركز الـ68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم،وهو ما يؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها بين كبرى شركات الطيران على المستوى الدولي والإقليمي.

وأشار سامح الحفنى، إلى أن شركة "إير كايرو" وهى الذراع الاقتصادي لشركة مصر للطيران تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 42 طائرة، ومن المستهدف أن يرتفع إلى 82 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، مما سيساهم فى تطوير شبكة الخطوط الجوية للشركتين لتتكامل مع بعضهما البعض. ، وذلك بعد نجاحها في تحويل مطار الغردقة إلى مطار محوري (Hub) بما أسهم في نقل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ولفت "الحنفي" فيما يتعلق بتطوير المطارات، أن الوزارة تعمل على دعم ومشاركة القطاع الخاص في الادارة والتشغيل والتطوير ، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، مشيرًا إلى نجاح نماذج الشراكة القائمة في عدد من المطارات، من بينها مطار مرسى علم.

تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدراسة أفضل النماذج لإدارة وتشغيل المطارات

أضاف وزير الطيران، أن الوزارة تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدراسة أفضل النماذج العالمية لإدارة وتشغيل المطارات، لافتًا إلى أن مطار الغردقة الدولي يعد باكورة هذا التوجه، حيث يجري الإعداد لطرحه وفق آليات تنافسية وشفافة.

وأعرب الدكتور سامح الحفني، في ختام الاجتماع، عن خالص تقديره لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على ما طرحوه من رؤى ومقترحات بناءة تعكس اهتمامهم بدعم وتطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يسهم في إثراء خطط التطوير المستقبلية وتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي.

ويذكر أنه شهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن تطوير خدمات الطيران المدني والمطارات المصرية، إذ أكد وزير الطيران المدني حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع تلك المقترحات ودراستها بما يدعم خطط التطوير ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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