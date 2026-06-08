تقدم النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس) بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحظر أو تقييد تداول ما يُعرف باسم «حبة الغلة»، للحد من تزايد حالات الانتحار المرتبطة باستخدامها.

ارتفاع حالات الانتحار

وأكد عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانتحار بين الشباب والفتيات، مشيرًا إلى أن «حبة الغلة» أصبحت من أكثر الوسائل استخدامًا في هذه الوقائع، نظرًا لارتفاع سميتها وسهولة الحصول عليها من الأسواق ومحال بيع المبيدات الزراعية.

مادة زراعية تتحول إلى خطر

وأوضح النائب أن هذه المادة، رغم استخدامها في بعض الأغراض الزراعية، تحولت إلى خطر يهدد حياة المواطنين، حيث تؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة نتيجة تأثيرها السام، مع محدودية فرص إنقاذ المصابين بها.

مطالب برلمانية بإجراءات حاسمة

وطالب النائب باتخاذ إجراءات صارمة تشمل حظر تداول «حبة الغلة» أو قصر استخدامها على الجهات المختصة وفق ضوابط رقابية مشددة، إلى جانب توفير بدائل زراعية آمنة وفعالة لحفظ المحاصيل.

حملات توعية وتشديد الرقابة

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية مكثفة من جانب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف للتوعية بمخاطر هذه المادة، والتعامل مع الأزمات النفسية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الانتحار.

وشدد النائب محمد عطا في طلب الإحاطة على ضرورة تكثيف الرقابة على محال بيع المبيدات الزراعية لمنع تداول المواد المحظورة أو غير المصرح بها، مطالبًا بمناقشة الملف داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.