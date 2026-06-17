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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة السياسات العامة الخاصة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.

سويلم: الالتزام بضوابط السحب والصرف لتحسين إدارة المياه

شهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، حيث شدد وزير الري على أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعمليات السحب والصرف، بما يسهم في تدقيق الميزان المائي وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع الموارد المائية.

وزير الري: إعداد دليل موحد للتراخيص بالوزارة

كما استعرضت اللجنة الدليل الإرشادي الخاص بمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، ووجه الدكتور هاني سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن مختلف جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها لتيسير العمل وتحقيق مزيد من الانضباط.

سويلم: دليل جديد لمهام مهندس الري ورفع الكفاءة الفنية

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير بعض الهياكل الإدارية داخل الوزارة، إلى جانب خطة تستهدف تطوير منظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي يحدد مهام ومسؤوليات مهندس الري في مختلف المستويات الوظيفية، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية للعاملين.

وزير الري يوجه بدراسة تركيب عدادات بمحطات الخلط الوسيط

فيما يتعلق بملف إعادة استخدام المياه، استعرض الاجتماع آليات حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، بهدف تدقيق الميزان المائي وتحسين آليات المتابعة والقياس.

سويلم: متابعة صارمة لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث

شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مؤكدًا أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وزير الري: دليل لتنظيم تشجير الجسور وإزالة التراكمات خلال 3 أشهر

كما وجه الدكتور هاني سويلم بسرعة إعداد دليل إرشادي لتنظيم أعمال تشجير جسور المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة البيئية، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهيرات والتراكمات التاريخية الموجودة على جسور المجاري المائية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الوزارة تواصل تطوير السياسات المائية وتعزيز الاستدامة

أكد الاجتماع استمرار جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير السياسات والإجراءات المنظمة لإدارة الموارد المائية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث.