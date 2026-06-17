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السيسي يخصص أراضي بقنا لإقامة مجمع طبي ووحدات صحية ومركز أسرة

كتب : محمد أبو بكر

01:04 م 17/06/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا، لاستخدامها في إقامة مشروعات للنفع العام، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

قرار جمهوري لتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية بقنا

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف تنفيذ مشروعات صحية وتنموية تخدم المواطنين في عدد من مراكز المحافظة.

مجمع طبي جديد بقرية الكوم الأحمر

نص القرار على تخصيص مساحة تبلغ نحو 0.51 فدان، بما يعادل 2160 مترًا مربعًا، بناحية قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أبو تشت، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإقامة مجمع طبي يخدم أهالي المنطقة.

وحدتا طب أسرة بأبو تشت ودشنا

كما تضمن القرار تخصيص مساحة 0.47 فدان تقريبًا، تعادل 1987 مترًا مربعًا، بقرية القارة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت، لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة.

وشمل القرار أيضًا تخصيص مساحة 0.42 فدان تقريبًا، تعادل 1755 مترًا مربعًا، بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز ومدينة دشنا، لاستخدامها في إنشاء وحدة طب أسرة جديدة.

مركز لتنمية الأسرة والطفولة بفرشوط

خصص القرار مساحة 0.31 فدان تقريبًا، بما يعادل 1322 مترًا مربعًا، بقرية الحاج سلام التابعة لمركز ومدينة فرشوط، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لإقامة مركز لتنمية الأسرة والطفولة.

ونص القرار الجمهوري على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليُطبق رسميًا بدءًا من الخميس 18 يونيو 2026.

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محافظة قنــا وزارة الصحة الرئيس السيسي التنمية المحلية

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