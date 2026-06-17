وقعت هيئة الدواء المصرية والهيئة الصومالية لتنظيم الأدوية، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأدوية والمستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصومال

شهد مراسم التوقيع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومعالي الدكتور علي حاجي آدم، وزير الصحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، فيما وقع المذكرة كل من الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور فارح شروي، رئيس الهيئة الصومالية لتنظيم الأدوية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار دعم التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، وتعزيز التعاون الفني والرقابي بين البلدين بما يخدم تطوير منظومة الدواء والرعاية الصحية.

هيئة الدواء: المذكرة تستهدف تطوير الأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجالات تنظيم وتداول الأدوية والمستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في تطوير النظم الرقابية ورفع كفاءة إجراءات التسجيل والتفتيش والرقابة على المنتجات الطبية.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير آليات اليقظة الدوائية، وتسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية، والرقابة على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير الدولية.

الغمراوي: الاتفاق يعزز التكامل التنظيمي بالقارة الإفريقية

أكد الدكتور علي الغمراوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والقاري، وترسيخ التكامل بين الهيئات التنظيمية الإفريقية.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على دعم جهود تطوير الأنظمة الرقابية بالدول الشقيقة، بما يضمن توفير منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، ويسهم في تعزيز استدامة المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وزير الصحة الصومالي: نثمن خبرات مصر في تطوير المنظومة الدوائية

من جانبه، أعرب الدكتور علي حاجي آدم، وزير الصحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، عن تقدير بلاده للتجربة التنظيمية المصرية المتقدمة في قطاع الدواء، مؤكدًا حرص الصومال على الاستفادة من خبرات هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والدوائية.

وأوضح أن التعاون مع الجانب المصري يمثل خطوة مهمة لدعم خطط الإصلاح الصحي في الصومال، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت هيئة الدواء، أن هذه الخطوة تعكس مكانتها كإحدى الهيئات التنظيمية المرجعية الرائدة إقليميًا وقاريًا، من خلال توسيع شراكاتها الدولية والإفريقية، ودعم بناء القدرات وتوحيد المعايير الرقابية بما يسهم في تطوير قطاع الدواء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.