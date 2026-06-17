بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

صحة النواب تناقش أزمات التأمين الصحي ومستشفى صدر الجيزة

شهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن معاناة أصحاب المعاشات المترددين على مقر التأمين الصحي بمنطقة الهرم لصرف العلاج والأدوية، في ظل الطوابير اليومية والزحام الذي يشهده المقر.

كما ناقشت اللجنة خطة وزارة الصحة لتطوير وتجديد مستشفى صدر الجيزة بحي العمرانية والوقوف على مستجدات تنفيذ الأعمال بالمستشفى.

طلبات لتحويل مستشفيات ومراكز طبية إلى مستشفيات عامة

تناولت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طارق الطويل بشأن عدم استكمال المباني التي تمت إزالتها داخل مستشفى أوسيم المركزي، إلى جانب مطالب تحويل المستشفى إلى مستشفى عام.

كما ناقشت اللجنة سبل رفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفيي مبارك المركزي والوراق المركزي، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

مناقشة تطوير مستشفيي الصف وناهيا

وتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب فيصل أبو عريضة الخاص بتحويل مستشفى الصف المركزي إلى مستشفى عام، إلى جانب طلب النائبة هند رشاد بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ناهيا إلى مستشفى عام متكامل لخدمة أهالي المنطقة.

صحة النواب تفتح ملف مستشفى الواحات البحرية

بحثت اللجنة، عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات الصحية بالمحافظة، من بينها طلبات النائب أحمد جبيلي المتعلقة بالأوضاع داخل مستشفى الواحات البحرية.

وشملت المناقشات ما تعانيه المستشفى من تدهور في البنية التحتية ونقص في أعداد الأطباء، فضلًا عن تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

مناقشة أوجه القصور بمستشفى أكتوبر والعلاج الحر

كما تناول الاجتماع أوجه القصور داخل مستشفى أكتوبر المركزي، إلى جانب مناقشة المشكلات المرتبطة بمنظومة العلاج الحر التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة.

تأخر المركز الصحي البديل بصفط اللبن على طاولة اللجنة

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن هدم الوحدة الصحية بمنطقة صفط اللبن وتأخر تنفيذ المركز الصحي البديل، وما ترتب على ذلك من تأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مراجعة مستوى الخدمات بمستشفى العياط

كما بحثت اللجنة طلبات النائب نادر عبده صديق المتعلقة بمستشفى العياط ومستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المتوافرة بها، بالإضافة إلى أوضاع الوحدات الصحية التابعة للمستشفى.

مناقشة تعطل العناية المركزة وتأخر تطوير مستشفى أطفيح

تطرق الاجتماع إلى طلبات الإحاطة الخاصة بمستشفى أطفيح المركزي، والتي تضمنت مناقشة تعطل التكييف المركزي بوحدة العناية المركزة، فضلًا عن تأخر أعمال التطوير وعدم البدء في تنفيذ مشروع مستشفى أطفيح الجديدة.

بحث ما أثير حول غلق مستشفى أم المصريين

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام محمد بدوي بشأن ما أثير حول اتجاه وزارة الصحة إلى الغلق الكامل لمستشفى أم المصريين لاستكمال أعمال التطوير، والوقوف على حقيقة الإجراءات المتخذة وخطة الوزارة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.