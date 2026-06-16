إعلان

"الرئاسة" تنشر صور استقبال ماكرون للرئيس السيسي في قمة السبع

كتب : أحمد العش

06:59 م 16/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استقبال ماكرون للرئيس السيسي
  • عرض 3 صورة
    الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة من الصور لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع.

وشارك الرئيس السيسي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، في جلسة بعنوان :"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع، والتي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية.
ويذكر أن الجلسة جاءت بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يلتقي المستشار الألماني.. ماذا دار؟

الرئيس السيسي أمام قمة السبع: لا بديل عن حل الدولتين.. ووقف التصعيد بالشرق الأوسط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة السبع

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟
زووم

على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟
تركي آل الشيخ يعلق على لقطة حسام حسن مع الحكم: "كابتن حسام رهيب"
زووم

تركي آل الشيخ يعلق على لقطة حسام حسن مع الحكم: "كابتن حسام رهيب"
لص يسرق هاتف أحد المصلين داخل مسجد بمدينة نصر
حوادث وقضايا

لص يسرق هاتف أحد المصلين داخل مسجد بمدينة نصر
فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

0 0

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي