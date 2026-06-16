نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة من الصور لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع.

وشارك الرئيس السيسي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، في جلسة بعنوان :"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع، والتي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية.

ويذكر أن الجلسة جاءت بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

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